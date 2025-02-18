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Власть

В Эр-Рияде начались переговоры РФ и США: какие заявления прозвучали до начала

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) начались переговоры высокопоставленных чиновников России и США. До начала журналистам разрешили провести короткую протокольную съемку, сама встреча пройдет за закрытыми для прессы дверями.

РИА Новости
Фото РИА Новости. В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) начались переговоры РФ и США

РФ на переговорах представляют глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

От США участвуют госсекретарь Марко Рубио, советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Со стороны Саудовской Аравии на встрече присутствуют глава МИД Фейсал Бен Фархан Аль Сауд и советник по нацбезопасности Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан.

До начала переговоров Кирилл Дмитриев сделал несколько заявлений:

  • Возобновление поставок газа по уцелевшей нитке «Северного потока» в Эр-Рияде пока не обсуждалось.
  • Российская сторона передала американской стороне ряд предложений в торгово-экономической сфере, они над ними думают.
  • Страны находятся только в начале диалога по вопросу о санкциях, которые ударили по США больше, чем по России.
  • Администрация Байдена распространяла недостоверную информацию о состоянии экономики России.
  • Совместные проекты способны сделать экономики России и США более успешными.
  • Многие американские компании потеряли свои позиции на рынке РФ и свои будущие подходы.
  • Санкции против России нанесли больший ущерб США, чем самой России.
  • Американский бизнес потерял $300 миллиардов на фоне ухода из России.
  • РФ и США надо перейти к совместным проектам, в том числе в Арктике.
  • Прогресс в переговорах РФ и США возможен в ближайшие 2-3 месяца.

Отметим, Кирилл Дмитриев отвечает за экономическую часть начавшихся переговоров между Россией и США.

Юрий Ушаков накануне переговоров отметил: «Сейчас вопрос стоит так, чтобы договориться о том, как начинать переговоры по Украине. Потому что американская сторона еще не назначила главного своего переговорщика, который мог бы вести дела с нами».

Госсекретарь США Марко Рубио также накануне сообщил, что цель США на переговорах — прояснить, насколько серьезны намерения Москвы по урегулированию в Украине. «Думаю, президент Трамп очень быстро поймет, действительно ли это так или это попытка выиграть время. Но я не хочу загадывать наперед», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/320301/
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