Кыргызстан: кадровые перестановки за 10-14 февраля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Нурдан Орунтаев назначен министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР.

Напомним, президент КР Садыр Жапаров указом внес изменения в структуру кабинета министров. На базе Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при кабмине создано Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

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Нурдан Орунтаев родился 9 сентября 1988 года. Окончил Волгоградскую академию МВД России по специальностям «юриспруденция» и «судебная криминалистика».

С 2011 по 2022 год проработал в правоохранительных органах КР.

В 2022 году перешел в муниципальные структуры, сначала став директором департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии Бишкека, а позже вице-мэром по вопросам землепользования и архитектуры. В этот период стал известен активной борьбой с незаконными постройками.

В 2023-м возглавил Госстрой.

Сменились два заместителя министров.

Манас Токтомуратов назначен первым заместителем министра здравоохранения.

Медербек Исмаилов, который занимал этот пост с октября 2023 года, освобожден от занимаемой должности.

Напомним, на прошлой неделе сменился глава Минздрава.

Заместителем министра финансов стал Алтынбек Кудайбердиев. Ранее эту должность занимал Руслан Татиков, который покинул пост 6 февраля 2025 года.

Тынчтык Шайназаров назначен главой Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов.

Нуржан Шайлдабекова возглавляла ЦИК с июня 2016 года по февраль 2025-го. Она написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Тынчтык Шайназаров был ее заместителем.

Тынчтык Шайназаров родился в 1974 году в Ошской области. Окончил юридический факультет КНУ. Долгое время работал в органах прокуратуры, занимал пост прокурора Джалал-Абада. Был депутатом Жогорку Кенеша V и VI созывов от партий «Республика» и «Онугуу-Прогресс». Членом Центральной избирательной комиссии стал в 2020 году.

Айдана Жупуева избрана заместителем председателя ЦИК. В 2021-2025 годах она была членом Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР.

Айбек Абдымомунов назначен директором Государственного агентства физической культуры и спорта.

Напомним, на базе департамента физической культуры и спорта при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики создали государственное агентство. Указ об этом подписал президент Садыр Жапаров.

Айбек Абдымомунов родился 15 октября 1983 года в Караколе Иссык-Кульской области. Окончил Иссык-Кульский государственный университет имени Касыма Тыныстанова по специальности «физическая культура».

Занимался тренерской работой, был управляющим стадионом имени Долона Омурзакова.

С 2020-го был директором государственного учреждения «Управление спортивными сооружениями и спортивного обеспечения» при департаменте физической культуры и спорта.

В апреле 2023-го назначен директором департамента физкультуры и спорта Кыргызстана.

Айбек Абдымомунов — чемпион мира среди молодежи, участник Олимпийских игр, судья национальной категории, мастер спорта международного класса по боксу.

Бекбосун Борубашов стал председателем Национальной аттестационной комиссии.

Соответствующее распоряжение подписал президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

Бекбосун Борубашов является завкафедрой на юридическом факультете КРСУ, возглавлял конституционное совещание по разработке проекта Основного закона, ориентированного на президентскую форму правления.

Был советником президента Садыра Жапарова.

У председателя Службы антимонопольного регулирования новые заместители.

Ими стали Муратбек Иманкулов и Сыргак Оморов.

Кадровые изменения в МВД.

Талант Аттокуров назначен начальником УВД Октябрьского района Бишкека.

Ранее он занимал должности начальника ОВД Сокулукского района Чуйской области, начальника отдела внутренних дел Жайылского района.

Кадровые перестановки произошли после милицейского скандала. По итогам проверки Министерством внутренних дел фактов нарушения законности сотрудниками УВД Октябрьского района уволены 12 милицейских чиновников.

Подполковник милиции Эрназар Дуйшекеев назначен начальником УВД Первомайского района Бишкека.

Он пришел вместо Тилека Тюкебаева. Последнего направили руководить УВД Свердловского района.

Ранее Эрназар Дуйшекеев занимал должность замначальника ГУВД Чуйской области по оперативной работе.

Полковник милиции Уланбек Аалиев назначен начальником ОВД Сокулукского района Чуйской области. Ранее он возглавлял УВД Свердловского района.

Жумгалбек Абиев назначен начальником ОВД Московского района. Ранее он был главой ОВД Иссык-Кульского района.

Кубатбека Оморов избран замглавы ГИК.

Нурадил Баясов покинул свой пост в ОАО «Государственная ипотечная компания». Он проработал с июня 2024 года.

Нурадил Баясов стал временно исполняющим обязанности гендиректора «ЭлКат».

Напомним, сотрудники спецслужб задержали генерального директора и двух учредителей ОсОО «ЭлКат».

Кубатбек Оморов с 2020 года работал на различных должностях в управления делами Жогорку Кенеша, а затем — президента КР.

Бактыбек Токтогонов стал прокурором Первомайского района Бишкека.

Он пришел вместо Рахата Шергазиева, у которого прежде был заместителем.

Вновь назначенному главе районного надзорного органа 40 лет. Ранее он также работал заместителем прокурора Джалал-Абадской области.

Первый заместитель мэра города Оша Марс Исаев освобожден от должности.

Он написал заявление об увольнении.

Марс Исаев проработал с сентября 2021 года.

Главным тренером женской сборной Кыргызстана по футболу стал испанец Антонио Меса.

Антонио Меса, обладающий международным опытом работы, возглавил тренерский состав национальной сборной до 17 лет.

Антонио Месе 32 года. Ранее он работал в Испании, Китае, Бахрейне, Саудовской Аравии.

О кадровых перестановках с 3 по 7 февраля читайте здесь.