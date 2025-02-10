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Власть

Сменился руководитель Центризбиркома. Кто пришел

Тынчтык Шайназаров назначен новым главой Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов. Решение приняли члены ЦИК на заседании 10 февраля. 

До этого Шайназаров занимал должность заместителя председателя комиссии. Он сменил на посту Нуржан Шайлдабекову, которая покинула пост по собственному желанию.

из интернета
Фото из интернета. Тынчтык Шайназаров, новый председатель ЦИК.

Тынчтык Шайназаров родился в 1974 году в Ошской области. Окончил юридический факультет КНУ. Долгое время работал в органах прокуратуры, занимал пост прокурора Джалал-Абада. Был депутатом Жогорку Кенеша V и VI созывов от партий «Республика» и «Онугуу — Прогресс». Членом Центральной избирательной комиссии стал в 2020 году.

из интернета
Фото из интернета. Нуржан Шайлдабекова

Нуржан Шайлдабекова возглавляла ЦИК с июня 2016 года по февраль 2025 года, то есть около 8 лет и 8 месяцев.

За время ее руководства ЦИК провела два президентских и два парламентских выборов, а также три референдума:

  • Референдум по внесению изменений в Конституцию КР (11 декабря 2016 года).
  • Президентские выборы (15 октября 2017 года).
  • Парламентские выборы (4 октября 2020 года).
  • Референдум по определению формы правления (10 января 2021 года).
  • Президентские выборы (10 января 2021 года).
  • Референдум по проекту новой Конституции (11 апреля 2021 года).
  • Парламентские выборы (28 ноября 2021 года).
Ссылка: https://24.kg/vlast/319489/
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