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Власть

Айбек Абдымомунов назначен директором Госагентства физической культуры и спорта

Фото из интернета. Айбек Абдымомунов

Айбек Абдымомунов назначен директором Государственного агентства физической культуры и спорта. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. 

Соответствующее распоряжение подписал президент Садыр Жапаров.

Ранее на базе Департамента физической культуры и спорта при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики КР было создано Государственное агентство по физической культуре и спорту.

Айбек Абдымомунов родился 15 октября 1983 года в Караколе. Окончил Иссык-Кульский государственный университет имени Касыма Тыныстанова по специальности «физическая культура».

Занимался тренерской работой, был управляющим стадионом имени Долона Омурзакова в Бишкеке.

С 2020-го был директором государственного учреждения «Управление спортивными сооружениями и спортивного обеспечения» при департаменте физической культуры и спорта.

В апреле 2023-го назначен директором департамента физкультуры и спорта Кыргызстана.

Айбек Абдымомунов — чемпион мира по боксу среди молодежи, участник Олимпийских игр, судья национальной категории, мастер спорта международного класса.
Ссылка: https://24.kg/vlast/320027/
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