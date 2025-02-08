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Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 3-7 февраля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Эркин Чечейбаев назначен министром здравоохранения.

Алымкадыр Бейшеналиев освобожден от должности. «Это решение президента, сегодня я с ним согласился» — так он прокомментировал 24.kg свое увольнение.

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Эркин Чечейбаев родился 16 ноября 1974 года. Окончил санитарно-гигиенический факультет Кыргызской государственной медицинской академии.

Работал санитарным врачом в департаменте госсанэпиднадзора, ведущим специалистом в ФОМС, в проектах Всемирной организации здравоохранения, департаменте профилактики инфекционных заболеваний.

В апреле 2018-го назначен заместителем министра здравоохранения — главным государственным санитарным врачом КР в правительстве Мухаммедкалыя Абылгазиева. Освобожден от этой должности в январе 2020 года.

Марат Жусупбеков стал заместителем министра природных ресурсов.

Марат Жусупбеков назначен заместителем министра природных ресурсов, экологии и технического надзора и директором Кыргызской геологической службы ведомства.

Это назначение сделано в соответствии со статьей 18 Конституционного закона «О кабинете министров».

Заместитель министра финансов Руслан Татиков ушел в отставку.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Руслан Татиков назначен заместителем министра финансов в августе 2021-го. Ранее, в 2011-2012 годах, он также занимал пост заместителя главы Минфина.

Бакыт Джиенбеков назначен заместителем председателя ГНС.

Бакыт Джиенбеков начал трудовую деятельность в налоговых органах в 2002 году.

Ранее заместители председателя Налоговой службы Бекболот Алиев и Нургул Салиева освобождены от занимаемых должностей.

Бекболот Алиев, вместо которого назначен Бакыт Джиенбеков, был заместителем председателя с ноября 2021-го. Нургул Салиева стала замом в июне 2024 года.

Танзиля Сатимова назначена директором дорожного фонда при Министерстве транспорта и коммуникаций.

Занимавший этот пост Азиз Эсенов освобожден от должности по собственному желанию.

Танзиля Сатимова занимала должность заместителя директора дорожного фонда. Ранее была исполнительным директором Фонда развития Джалал-Абадской области.

Генеральным директором ОАО «Электрические станции» стал Курсантбек Омурбеков.

Ранее он занимал должность первого заместителя министра энергетики.

Курсантбек Омурбеков окончил Кыргызский государственный технический университет имени Исхака Раззакова, получив диплом инженера-механика по специальности «Электрические станции».

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Карьеру начал в 2007 году электрослесарем на Кантской подстанции ОАО «Северэлектро». Работал электрослесарем по ремонту основного оборудования подстанции «Камбар-Ата-2», начальником смены электромеханического цеха Токтогульского каскада ГЭС, главным инспектором по энергетической безопасности, директором службы энергетического надзора при Министерстве энергетики.

В мае 2024-го назначен первым заместителем министра энергетики.

Напомним, в конце января 2025 года гендиректор ОАО «Электрические станции» Салават Садыракунов и его заместитель Чынгыз Мурзакматов освобождены от должностей.

О кадровых перестановках с 27 по 31 января читайте здесь.
Ссылка: https://24.kg/vlast/319297/
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