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Власть

Заместитель министра финансов Руслан Татиков подал в отставку

Заместитель министра финансов Руслан Татиков уходит в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

из Facebook
Фото из Facebook. Заместитель министра финансов Руслан Татиков подал в отставку

«Сегодня я передаю должность, которую ранее занимал в министерстве», — пояснил он.

По словам чиновника, он проработал на посту замглавы Минфина 3,5 года.

«...Я начинал свою карьеру в учреждении простым специалистом по делопроизводству и дослужился до должности заместителя министра. Видел взлеты и падения на государственной службе, и это время воспитало и укрепило меня как настоящего профессионала», — добавил он и поблагодарил коллег за совместную работу.

Руслан Татиков был назначен заместителем министра финансов в августе 2021 года. Ранее — в 2011-2012 годах он также занимал пост заместителя главы Минфина.
Ссылка: https://24.kg/vlast/319236/
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