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Власть

Госагентство физической культуры и спорта создали в Кыргызстане

На базе департамента физической культуры и спорта при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики создали Государственное агентство физической культуры и спорта при кабинете министров. Указ об этом подписал президент Садыр Жапаров.

«Создание самостоятельного государственного органа по вопросам физической культуры и спорта позволит сконцентрировать полномочия и ресурсы для эффективного развития рассматриваемой сферы, обеспечить преемственность программ, развитие спортивной инфраструктуры, а также обеспечить надлежащее международное представительство интересов страны в рассматриваемой сфере», — говорится в документе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/319586/
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