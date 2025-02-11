Госагентство физической культуры и спорта создали в Кыргызстане

На базе департамента физической культуры и спорта при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики создали Государственное агентство физической культуры и спорта при кабинете министров. Указ об этом подписал президент Садыр Жапаров.

«Создание самостоятельного государственного органа по вопросам физической культуры и спорта позволит сконцентрировать полномочия и ресурсы для эффективного развития рассматриваемой сферы, обеспечить преемственность программ, развитие спортивной инфраструктуры, а также обеспечить надлежащее международное представительство интересов страны в рассматриваемой сфере», — говорится в документе.