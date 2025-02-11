Спецслужбы задержали главу и двух учредителей ОсОО «ЭлКат»

Сотрудники спецслужб задержали генерального директора и двух учредителей ОсОО «ЭлКат». Об этом 24.kg сообщили источники в ГКНБ.

По их данным, 10 февраля спецслужбы провели обыск в офисе компании. Изъяты документы и компьютеры. Задержаны генеральный директор «ЭлКат» Уланбек Толубаев, учредители С.Ш. и З.К.

Все они помещены в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ.

За несколько дней до задержания Уланбек Толубаев завершил перерегистрацию компании в Минюсте КР.

Известно, что разбирательства между некими инвесторами и руководством ОсОО «ЭлКат» продолжались в течение длительного времени.

Компания является крупнейшим интернет-провайдером Кыргызстана с собственной оптоволоконной сетью и международным магистральным оператором связи. Основана в 1994 году.