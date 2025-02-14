18:46
USD 87.45
EUR 91.63
RUB 0.97
Власть

Нурдан Орунтаев указом назначен министром архитектуры, строительства и ЖКХ

Нурдан Орунтаев назначен министром архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Президент Садыр Жапаров подписал соответствующий указ.

В документе отмечается, что в соответствии с пунктом 2, частью 1 статьи 70, статьи 71 Конституции КР Нурдан Кемелович Орунтаев назначен министром архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей.

Напомним, Садыр Жапаров другим своим указом внес изменения в структуру кабинета министров. На базе Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при кабмине создано Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Нурдан Орунтаев ранее был главой Госстроя.
Ссылка: https://24.kg/vlast/320019/
просмотров: 123
Версия для печати
Материалы по теме
Н. Орунтаев курулуш, архитектура жана турак жай-коммуналдык чарба министри болду
Заместителем министра финансов стал Алтынбек Кудайбердиев
Жогорку Кеңеш Нурдан Орунтаевди курулуш министри кызматына бекитти
Нурдан Орунтаев Курулуш министрилигинин үч артыкчылыгын атады
Жогорку Кенеш утвердил Нурдана Орунтаева на должность министра строительства
Нурдан Орунтаев озвучил свои три приоритета в должности министра строительства
Депутат Жогорку Кенеша пообещал поставить памятник Нурдану Орунтаеву
В УВД Свердловского района Бишкека тоже поменяли начальника
Талант Аттокуров назначен начальником УВД Октябрьского района Бишкека
Мамкурулуш базасында министрлик түзүлүп, Нурдан Орунтаев министрдин м.а. болду
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане хотят штрафовать за&nbsp;отсутствие обязательного страхового полиса В Кыргызстане хотят штрафовать за отсутствие обязательного страхового полиса
Кто в&nbsp;Кыргызстане может застраховать жилье бесплатно, рассказали в&nbsp;Госстрахе Кто в Кыргызстане может застраховать жилье бесплатно, рассказали в Госстрахе
Марлен Маматалиев предлагает жилмассивы перевести на&nbsp;геотермальное отопление Марлен Маматалиев предлагает жилмассивы перевести на геотермальное отопление
ГИК начала строительство ЖК&nbsp;&laquo;Кочмон сити&raquo;, изъятого у&nbsp;частной компании ГИК начала строительство ЖК «Кочмон сити», изъятого у частной компании
Бизнес
Перенос процессингового центра в&nbsp;Кыргызстан. Как это ускорит обработку платежей? Перенос процессингового центра в Кыргызстан. Как это ускорит обработку платежей?
В&nbsp;O!Store идет классная акция: смартфон + гарантированный подарок к&nbsp;праздникам! В O!Store идет классная акция: смартфон + гарантированный подарок к праздникам!
MegaPay: Инновационные платежные решения для вашего бизнеса MegaPay: Инновационные платежные решения для вашего бизнеса
Судьбоносные 10&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; как нельзя вовремя! Судьбоносные 10 миллионов сомов от «Мой О!» как нельзя вовремя!
14 февраля, пятница
18:45
Свидание в Бишкеке почти вдвое дороже, чем в городе Ош Свидание в Бишкеке почти вдвое дороже, чем в городе Ош
18:34
Нурдан Орунтаев указом назначен министром архитектуры, строительства и ЖКХ
18:30
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 14 февраля. Что показывают датчики
18:21
Заместителем министра финансов стал Алтынбек Кудайбердиев
18:15
Депутат БГК пригрозил курящим в здании коллегам публиковать видео в соцсетях