На базе Госстроя образовано министерство, и. о. главы стал Нурдан Орунтаев

Президент Садыр Жапаров своим указом внес изменения в структуру кабинета министров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы государства.

На базе Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при кабмине создано Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Отмечается, что такое решение принято, «учитывая важность эффективного развития сфер архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и принимая во внимание их взаимосвязанность с другими сферами экономики».

Нурдан Орунтаев, уже возглавлявший Госстрой, распоряжением президента назначен исполняющим обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Его кандидатуру внесут для согласования в Жогорку Кенеш.

Нурдану Орунтаеву 36 лет. Он окончил Волгоградскую академию МВД России по специальности «юриспруденция» и «судебная криминалистика», работал в правоохранительных органах, где после работы следователем руководил следственными службами в различных районах страны.

В 2022 году перешел в муниципальные структуры, сначала став директором департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии Бишкека, а позже вице-мэром по вопросам землепользования и архитектуры. В этот период стал известен активной борьбой с незаконными постройками.

В 2023-м возглавил Госстрой.