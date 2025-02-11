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Происшествия

Вымогательство, пытки и изнасилование. Уволен ряд милицейских чиновников

По итогам проверки Министерством внутренних дел фактов нарушения законности сотрудниками УВД Октябрьского района столицы уволен и наказан ряд милицейских чиновников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Освобождены от занимаемых должностей:

— начальник УВД Октябрьского района Эмирлан Зарылбек уулу;

— заместитель начальника по общественной безопасности этого же РУВД Турат Жакшылыков;

— заместитель начальника по кадрам Эрнист Арымбаев;

— начальник службы общественной безопасности УВД Октябрьского района Кубат Шабданбек уулу;

— заместитель начальника службы общественной безопасности Айбек Темирбаев;

— начальник ИДН УВД Октябрьского района Токтобек Чыбылдиев;

— начальник отдела уголовного розыска Нурлан Султангазиев;

— заместитель начальника отдела уголовного розыска Алманбет Алибеков;

— заместитель начальника городского отдела милиции № 3 УВД Октябрьского района Урмат Ибрасулов;

— заместитель начальника городского отдела милиции № 4 УВД Октябрьского района Санжар Молдобаев;

— начальник службы общественной безопасности городского отдела милиции № 3 УВД Октябрьского района Марат Раззаков;

— начальник службы общественной безопасности городского отдела милиции № 4 УВД Октябрьского района Нурлан Джамгырчиев.

Кроме того, начальникам городских отделов милиции № 3 и 4 УВД Октябрьского района Чынгызу Намазалиеву и Сталбеку Токтогазиеву объявлено неполное служебное соответствие.

Напомним, что сотрудники ГОМ и самого УВД Октябрьского района за последнее время мелькали в сводках о задержании правоохранителей за вымогательство, пытки и изнасилование.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/319618/
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