Вымогательство, пытки и изнасилование. Уволен ряд милицейских чиновников

По итогам проверки Министерством внутренних дел фактов нарушения законности сотрудниками УВД Октябрьского района столицы уволен и наказан ряд милицейских чиновников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Освобождены от занимаемых должностей:
— начальник УВД Октябрьского района Эмирлан Зарылбек уулу;
— заместитель начальника по общественной безопасности этого же РУВД Турат Жакшылыков;
— заместитель начальника по кадрам Эрнист Арымбаев;
— начальник службы общественной безопасности УВД Октябрьского района Кубат Шабданбек уулу;
— заместитель начальника службы общественной безопасности Айбек Темирбаев;
— начальник ИДН УВД Октябрьского района Токтобек Чыбылдиев;
— начальник отдела уголовного розыска Нурлан Султангазиев;
— заместитель начальника отдела уголовного розыска Алманбет Алибеков;
— заместитель начальника городского отдела милиции № 3 УВД Октябрьского района Урмат Ибрасулов;
— заместитель начальника городского отдела милиции № 4 УВД Октябрьского района Санжар Молдобаев;
— начальник службы общественной безопасности городского отдела милиции № 3 УВД Октябрьского района Марат Раззаков;
— начальник службы общественной безопасности городского отдела милиции № 4 УВД Октябрьского района Нурлан Джамгырчиев.
Кроме того, начальникам городских отделов милиции № 3 и 4 УВД Октябрьского района Чынгызу Намазалиеву и Сталбеку Токтогазиеву объявлено неполное служебное соответствие.
Напомним, что сотрудники ГОМ и самого УВД Октябрьского района за последнее время мелькали в сводках о задержании правоохранителей за вымогательство, пытки и изнасилование.