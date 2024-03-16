Кыргызстан: кадровые перестановки за 11-15 марта

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Нурбек Сатаров освобожден от должности заместителя полномочного представителя президента в Нарынской области.

Он проработал с октября прошлого года.

Увольнения в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.

Нурдоолот Базарбаев освобожден от должности первого заместителя министра. На должность он назначен в сентябре 2023-го. На его место назначена Жыпариса Рысбекова. Она с 2021 по 2022 год была уполномоченным по правам ребенка КР. С 2000 по 2018 год занимала разные должности в Министерстве труда и социальной защиты.

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Ранее на заседании Жогорку Кенеша депутат Марлен Маматалиев потребовал объявить выговор Нурдоолоту Базарбаеву.

Жаныл Алыбаева освобождена от должности заместителя министра труда, социального обеспечения и миграции. Она работала в министерстве с 17 октября 2021 года. Курировала вопросы поддержки семьи и детей, гендерной политики, государственной социальной поддержки, оказания социальных услуг ЛОВЗ и пожилым гражданам.

Увольнения в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Мурат Раматов уволен с должности первого замминистра, проработав с августа 2023 года.

На его место назначен Кубат Касейинов. С 2021-го занимал пост замминистра природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Маил Алияскаров освобожден с поста заместителя министра сельского хозяйства. На должность он назначен также в августе прошлого года.

Мирбек Дуйшеев назначен заместителем министра сельского хозяйства. С 2018-го был замдиректора департамента государственных закупок при Министерстве финансов.

От должности заместителя министра сельского хозяйства по цифровому развитию освобождена также Айнура Туйбаева. Ее сменила Асель Кененбаева. С 2023 года она занимала должность замдиректора по техническим вопросам ГП «Инфоком».

Алмазбек Сокеев назначен заместителем министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности — директором Службы водных ресурсов. Ранее он возглавлял Государственное агентство водных ресурсов.

ЦИК досрочно прекратила полномочия депутата Жогорку Кенеша Айбека Осмонова.

От Айбека Осмонова поступило заявление о добровольном сложении депутатских полномочий.

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Напомним, телеканал «Регион ТВ», который связывают с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым, показал сюжеты о связях депутатов Жогорку Кенеша с Райымбеком Матраимовым. В них упоминаются брат экс-таможенника Искендер Матраимов, Айбек Осмонов, Шайлообек Атазов, а также инициатор законопроекта об иноагентах Надира Нарматова. Респонденты отмечают, что эти члены ЖК должны добровольно сложить депутатские полномочия либо быть лишены мандата.

Сменились акимы нескольких районов Кыргызстана.

Алмазбек Осмонов освобожден от должности акима Иссык-Атинского района Чуйской области. Чиновник уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия».

На вакантную должность назначен Эрмекбай Омошев, который ранее был акимом Кочкорского района Нарынской области. На его место назначен Камил Чоткараев.

Алмаз Аттокуров освобожден от должности акима Чуйского района Чуйской области в связи с переходом на другую работу. Он проработал на этом посту семь месяцев.

Другим распоряжением главы государства на вакантную должность назначен Русланбек Тагаев. Ранее он был акимом Ленинского района Бишкека.

Рустам Джокоев будет временно исполнять обязанности директора Госагентства по регистрации транспортных средств и водительского состава.

Рустам Джокоев на этой неделе стал заместителем директора Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава, а затем временно исполняющим обязанности главы ведомства.

Родился 6 апреля 1987 года в селе Арчалы Чуйской области.

Был заместителем заведующего Бишкекским городским регистрационно-экзаменационным отделом департамента регистрации транспортных средств и водительского состава. С 2019-го работает в ГУ «Унаа» при Государственной регистрационной службе.

В 2021 году возглавил ГУ «Унаа».

Бакай Турдугулов назначен замдиректора Госстроя.

Он был директором департамента государственной экспертизы Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее Бакай Турдугулов занимал пост начальника управления земельных ресурсов мэрии Бишкека.

Эрмек Мамбетжанов назначен начальником секретариата Министерства внутренних дел.

В системе органов внутренних дел он работает с 2003 года, начал с участкового инспектора милиции. С 2005-го работал в различных оперативных службах органов внутренних дел. С 2019 года занимал должность начальника отдела службы внутренних расследований МВД.

Обязанности президента Федерации дзюдо возложены на Куванычбека Конгантиева.

Прежний президент федерации Жолдошбек Колбаев подал в отставку. Он возглавлял ее с 2016 года.

В 2012-м Куванычбека Конгантиева избрали вице-президентом Национальной федерации дзюдо.

С 2012 года является депутатом Бишкекского городского кенеша.

Сюита Соурбаева назначена заместителем главы НТРК.

Профессиональную деятельность она начала в 1999-м с работы на телеканалах страны. Работала журналистом информационно-аналитической программы «Ала-Тоо», редактором новостной службы КООРТ, ведущей программ и продюсером на «Пятом канале», занимала должность гендиректора ОшТР. Также возглавляла продакшн-студию «Медиа бийкеч» и информационное агентство «Таян.kg».

С 2015 по 2019 год работала в государственных органах — экспертом в Жогорку Кенеше, руководителем пресс-службы Верховного суда, советником председателя ВС.

С 2019-го вновь вернулась на главный канал республики.

О кадровых перестановках с 4 по 8 марта читайте здесь.