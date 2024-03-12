Брат Камчи Кольбаева снят с поста президента Федерации дзюдо Кыргызстана

Брат Камчи Кольбаева снят с поста президента Национальной федерации дзюдо Кыргызстана. Как уточняется на страницах организации в соцсетях, комитет управления удовлетворил прошение Жолдошбека Колбаева об отставке.
Обязанности президента федерации возложены на Куванычбека Конгантиева до окончания олимпийского цикла.
В 2012 году он был избран вице-президентом Национальной федерации дзюдо КР.
С 2012-го является депутатом Бишкекского городского кенеша.
Брат криминального авторитета Камчи Кольбаева Жолдошбек Колбаев возглавлял федерацию с 2016 года.