Брат Камчи Кольбаева снят с поста президента Федерации дзюдо Кыргызстана

Брат Камчи Кольбаева снят с поста президента Национальной федерации дзюдо Кыргызстана. Как уточняется на страницах организации в соцсетях, комитет управления удовлетворил прошение Жолдошбека Колбаева об отставке.

Обязанности президента федерации возложены на Куванычбека Конгантиева до окончания олимпийского цикла.

В 2012 году он был избран вице-президентом Национальной федерации дзюдо КР.

С 2012-го является депутатом Бишкекского городского кенеша.

Брат криминального авторитета Камчи Кольбаева Жолдошбек Колбаев возглавлял федерацию с 2016 года.