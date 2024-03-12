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Общество

Брат Камчи Кольбаева снят с поста президента Федерации дзюдо Кыргызстана

Брат Камчи Кольбаева снят с поста президента Национальной федерации дзюдо Кыргызстана. Как уточняется на страницах организации в соцсетях, комитет управления удовлетворил прошение Жолдошбека Колбаева об отставке.

Обязанности президента федерации возложены на Куванычбека Конгантиева до окончания олимпийского цикла.

В 2012 году он был избран вице-президентом Национальной федерации дзюдо КР.

С 2012-го является депутатом Бишкекского городского кенеша.

Брат криминального авторитета Камчи Кольбаева Жолдошбек Колбаев возглавлял федерацию с 2016 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288768/
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