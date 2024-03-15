12:01
USD 89.51
EUR 97.91
RUB 0.98
Власть

Маил Алияскаров ушел с поста замминистра сельского хозяйства

Маил Алияскаров освобожден от занимаемой должности заместителя министра сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Распоряжение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

На должность Маил Алияскаров назначен в августе 2023 года. В сфере сельского хозяйства работал с 2006-го. В 2021 году был главой Панфиловской районной государственной администрации Чуйской области.

От занимаемой должности заместителя министра сельского хозяйства по цифровому развитию освобождена также Айнура Туйбаева. Мурат Раматов освобожден от поста первого замминистра.
Ссылка: https://24.kg/vlast/289104/
просмотров: 549
Версия для печати
Материалы по теме
Нехватка поливной воды. В Кыргызстане хотят построить три водохранилища
Кыргызстан планирует экспортировать 18 тонн грубой шерсти в Монголию
Финансовые нарушения на более 470 миллионов сомов выявили в Минсельхозе
Малопродуктивные земли сельхозназначения намерены освоить под садоводство
Овощи и фрукты с нарушениями фитосанитарных норм пытались ввезти из России в КР
В 2023 году КР экспортировала более 850 тысяч тонн подкарантинной продукции
Бакыт Торобаев заявил об открытии крупных сельхозпредприятий
В Кыргызстане предлагают регистрировать недвижимость в онлайн-режиме
Депутат требует проверить соответствие главы Минсельхоза занимаемой должности
Минсельхоз призывает фермеров переходить на разведение высокопродуктивного скота
Популярные новости
Водителей хотят обязать устанавливать видеорегистраторы в&nbsp;авто. Депутаты против Водителей хотят обязать устанавливать видеорегистраторы в авто. Депутаты против
Депутат Шайлообек Атазов попросил прощения за&nbsp;поддержку казино Депутат Шайлообек Атазов попросил прощения за поддержку казино
Посол США: Если НПО не&nbsp;смогут работать, мы&nbsp;не&nbsp;сможем оказывать помощь Посол США: Если НПО не смогут работать, мы не сможем оказывать помощь
Депутат предлагает принять меры на&nbsp;планы Казахстана ограничить продукцию из&nbsp;КР Депутат предлагает принять меры на планы Казахстана ограничить продукцию из КР
Бизнес
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
Doscredobank и&nbsp;RIA Money Transfers: денежные переводы по&nbsp;сниженным тарифам Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
15 марта, пятница
12:00
Все, что должен знать потребитель. Как защитить свои права и кто может помочь Все, что должен знать потребитель. Как защитить свои пр...
11:55
В Кыргызстане изменили правила регистрации абонентов сотовой связи
11:36
«Репортеры без границ» призывают президента КР не подписывать закон о НКО
11:09
В городе Ош хотят вырубить более тысячи больных деревьев
11:08
Маил Алияскаров ушел с поста замминистра сельского хозяйства