Маил Алияскаров ушел с поста замминистра сельского хозяйства

Маил Алияскаров освобожден от занимаемой должности заместителя министра сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Распоряжение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

На должность Маил Алияскаров назначен в августе 2023 года. В сфере сельского хозяйства работал с 2006-го. В 2021 году был главой Панфиловской районной государственной администрации Чуйской области.

От занимаемой должности заместителя министра сельского хозяйства по цифровому развитию освобождена также Айнура Туйбаева. Мурат Раматов освобожден от поста первого замминистра.