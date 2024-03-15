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Общество

Журналист Сюита Соурбаева назначена заместителем главы НТРК

Журналист Сюита Соурбаева назначена заместителем главы НТРК. Об этом сообщили в Национальной телерадиовещательной корпорации.

Вчера Сюиту Соурбаеву представили коллективу канала.

«Азаттыка»
Фото «Азаттыка». Журналист Сюита Соурбаева назначена заместителем главы НТРК

Профессиональную деятельность она начала в 1999-м с работы на телеканалах страны. Работала журналистом информационно-аналитической программы «Ала-Тоо», редактором новостной службы КООРТ, ведущей программ и продюсером на «Пятом канале», занимала должность гендиректора ОшТР. Также возглавляла продакшн-студию «Медиа бийкеч» и информационное агентство «Таян.kg».

С 2015 по 2019 год работала в государственных органах — экспертом в Жогорку Кенеше, руководителем пресс-службы Верховного суда, советником председателя ВС.

С 2019-го вновь вернулась на главный канал республики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289076/
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