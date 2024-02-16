16:47
USD 89.43
EUR 95.96
RUB 0.98
Власть
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

На телеканале Камчыбека Ташиева показали сюжет о связях депутатов с Матраимовым

Телеканал «Регион ТВ», который связывают с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым, показал сюжет о связях депутатов Жогорку Кенеша с Райымбеком Матраимовым.

Читайте по теме
В Кара-Суу арестовали 26 объектов, предположительно принадлежащих Матраимову

В нем упоминаются брат экс-таможенника Искендер Матраимов, Айбек Осмонов, Шайлообек Атазов, а также инициатор законопроекта об иноагентах Надира Нарматова. Респонденты отмечают, что эти члены Жогорку Кенеша должны добровольно сложить депутатские полномочия либо быть лишены мандата.

В сюжете упоминается член «Ата Журт Кыргызстан» Абдывахап Боронбаев, полномочия которого на днях досрочно прекращены. До прихода в парламент он возглавлял Юго-Западную таможню. Мандат передали бизнесмену Саидбеку Зулпуеву.

Всего журналисты разместили четыре видеосюжета, они опубликованы на YouTube.

Напомним, ранее ГКНБ объявил Райымбека Матраимова в розыск. Его подозревают по статье 169 «Пособничество в ограничении свободы перемещения лица с насильственным его удержанием при отсутствии признаков должностного преступления» УК КР.

Отметим, главный редактор «Регион ТВ» Откурбек Рахманов ранее в беседе с журналистом Адылом Акжол уулу подтвердил, что канал принадлежит Камчыбеку Ташиеву.
Ссылка: https://24.kg/vlast/286956/
просмотров: 356
Версия для печати
Материалы по теме
В Кара-Суу арестовали 26 объектов, предположительно принадлежащих Матраимову
В Оше сотрудники ГКНБ опечатали дом объявленного в розыск Райымбека Матраимова
Уставной капитал ГИК увеличили, продав квартиры Райымбека Матраимова
Недвижимость Райымбека Матраимова на 3,9 миллиарда сомов передали государству
Отберем все. Глава ГКНБ обещает конфисковать имущество Райымбека Матраимова
Райымбека Матраимова объявили в розыск. ГКНБ возбудил уголовное дело
Нарушил границы. Мэрия Оша сносит ворота и забор дома Райымбека Матраимова
Более 180 сотрудников госорганов уволены за связь с ОПГ Кольбаева и Матраимовым
Больше никакой мафии Кольбаева и Матраимова в стране не будет — глава ГКНБ
Допрос Райымбека Матраимова в ГКНБ пока не комментируют
Популярные новости
Списание денег в&nbsp;MBANK. Депутат интересуется, наказали&nbsp;ли виновных Списание денег в MBANK. Депутат интересуется, наказали ли виновных
В&nbsp;Алматы у&nbsp;кыргызских предпринимателей отбирают контейнеры&nbsp;&mdash; депутат В Алматы у кыргызских предпринимателей отбирают контейнеры — депутат
Садыр Жапаров рассказал, какое свое имущество он&nbsp;легализовал Садыр Жапаров рассказал, какое свое имущество он легализовал
Письмо госсекретаря США Садыру Жапарову: что ответил президент Кыргызстана Письмо госсекретаря США Садыру Жапарову: что ответил президент Кыргызстана
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
16 февраля, пятница
16:37
На телеканале Камчыбека Ташиева показали сюжет о связях депутатов с Матраимовым На телеканале Камчыбека Ташиева показали сюжет о связях...
16:12
В Польше задержан кыргызстанец, объявленный в розыск в 2015 году
15:53
Депутат требует установить банкоматы в селах Баткена
15:23
Президент принял секретарей совбезов регионального диалога по афганской проблеме
15:12
Кыргызстанцам рекомендовали не ездить в Казахстан и Россию наземным транспортом