Кыргызстан: кадровые перестановки за 4-8 марта

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Казыбек Молдажиев стал заведующим отделом контроля управления исполнения решений президента и кабмина.

Жетиген Бакиров освобожден от должности заведующего отделом контроля — заместителя начальника управления контроля исполнения решений главы государства и кабинета министров.

Азамат Карагулов освобожден от должности посла Кыргызстана в Кувейте.

В своей должности Азамат Карагулов проработал почти три года. Послом Кувейта он стал в мае 2021-го.

Мелис Мураталиев назначен председателем Нацкомиссии по государственному языку и языковой политике.

Каныбек Осмоналиев освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Он назначен на пост председателя нацкомиссии 12 мая 2022 года.

Мелис Мураталиев — кыргызовед, глава фонда «Бакдоолот». Продвигает кыргызскую культуру и кыргызский язык.

Предлагал изменить название страны. «Стан» обозначает только местонахождение, но не страну в целом. Тогда надо говорить «Кыргызия» или «Кыргызское государство», — говорил он, а также призывал остановить это засилье «западных ценностей».

Жетиген Бакиров назначен членом правления Кыргызско-Узбекского фонда развития.

Ранее он занимал должность заведующего отделом контроля — заместителя начальника управления контроля исполнения решений президента и кабинета министров.

Председателем правления Кыргызско-Узбекского фонда развития является Азиз Аалиев.

О кадровых перестановках с 26 февраля по 1 марта читайте здесь.