Нурдоолот Базарбаев освобожден от должности первого замглавы Минтруда

Нурдоолот Базарбаев освобожден от занимаемой должности первого заместителя министра труда, социального обеспечения и миграции. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Распоряжение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

Отметим, на должность первого замглавы Минтруда Нурдоолот Базарбаев назначен в сентябре 2023 года.

Ранее на заседании Жогорку Кенеша депутат Марлен Маматалиев потребовал объявить выговор Нурдоолоту Базарбаеву.

«Замминистра отправил письмо на имя торага. Заявляет, что три нардепа не готовят какой-то законопроект. Во-первых, пусть спикеру министр сам пишет письма. Во-вторых, кто он такой, чтобы вмешиваться в нашу деятельность? Я думаю, его обязательно надо привлечь к ответственности, объявить выговор. Как так? Он нам говорит, что у нас нет прав», — возмутился тогда он.