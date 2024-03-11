12:24
USD 89.43
EUR 97.46
RUB 0.99
Общество

Нурдоолот Базарбаев освобожден от должности первого замглавы Минтруда

Нурдоолот Базарбаев освобожден от занимаемой должности первого заместителя министра труда, социального обеспечения и миграции. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Распоряжение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

Отметим, на должность первого замглавы Минтруда Нурдоолот Базарбаев назначен в сентябре 2023 года.

Ранее на заседании Жогорку Кенеша депутат Марлен Маматалиев потребовал объявить выговор Нурдоолоту Базарбаеву.

«Замминистра отправил письмо на имя торага. Заявляет, что три нардепа не готовят какой-то законопроект. Во-первых, пусть спикеру министр сам пишет письма. Во-вторых, кто он такой, чтобы вмешиваться в нашу деятельность? Я думаю, его обязательно надо привлечь к ответственности, объявить выговор. Как так? Он нам говорит, что у нас нет прав», — возмутился тогда он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288664/
просмотров: 207
Версия для печати
Материалы по теме
Жаныл Алыбаева ушла с поста замминистра труда, соцобеспечения и миграции
«Требуй чек — выиграй приз!». Победителям вручили электромобили и путевки в ОАЭ
Акылбек Жапаров БУУнун Өнүктүрүү Программасынын делегациясы менен жолугушту
Акылбеку Жапарову показали, как работает Кашгарская СЭЗ
В Минтруда рассказали, как попасть на прием к главе ведомства
Акылбек Жапаров встретился с бизнесом и банкирами Кашгара
Глава кабмина заявил о поддержке реформ президента населением
Кыргызстан и Китай планируют открыть КПП «Бедель» и новую автодорогу
Акылбек Жапаров кыргыз радиолору санарип диктор колдонуп жатканын айтты
Глава кабмина пообещал турецкому бизнесу создать все условия для работы
Популярные новости
Что можно и&nbsp;нельзя делать во&nbsp;время священного месяца Рамазан Что можно и нельзя делать во время священного месяца Рамазан
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Как правильно держать орозо. Ответы на&nbsp;самые часто задаваемые вопросы Как правильно держать орозо. Ответы на самые часто задаваемые вопросы
Какие болезни могут обостриться во&nbsp;время орозо и&nbsp;что с&nbsp;этим делать Какие болезни могут обостриться во время орозо и что с этим делать
Бизнес
Красиво жить разрешается: в&nbsp;Орто-Сае появится первый клубный комплекс Красиво жить разрешается: в Орто-Сае появится первый клубный комплекс
Каныкей Жамангулова: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; создаст в&nbsp;Кыргызстане уникальное хранилище данных Каныкей Жамангулова: ЗАО «МПЦ» создаст в Кыргызстане уникальное хранилище данных
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
11 марта, понедельник
12:20
Торговый дом Кыргызстана откроется в Кабуле Торговый дом Кыргызстана откроется в Кабуле
12:16
Жаныл Алыбаева ушла с поста замминистра труда, соцобеспечения и миграции
12:11
Нурдоолот Базарбаев освобожден от должности первого замглавы Минтруда
12:00
В Бишкеке произошло ДТП с участием машины скорой помощи
12:00
Какие болезни могут обостриться во время орозо и что с этим делать