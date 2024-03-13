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Власть

ЦИК досрочно прекратила полномочия депутата Жогорку Кенеша Айбека Осмонова

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов досрочно прекратила полномочия депутата Жогорку Кенеша Айбека Осмонова. Об этом стало известно на заседании ЦИК.

Начальник управления организации избирательного процесса Центризбиркома Тологон Айтикеев сообщил, что поступило заявление от Айбека Осмонова о добровольном сложении депутатских полномочий.

Напомним, телеканал «Регион ТВ», который связывают с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым, показал сюжеты о связях депутатов Жогорку Кенеша с Райымбеком Матраимовым. В них упоминаются брат экс-таможенника Искендер Матраимов, Айбек Осмонов, Шайлообек Атазов, а также инициатор законопроекта об иноагентах Надира Нарматова. Респонденты отмечают, что эти члены ЖК должны добровольно сложить депутатские полномочия либо быть лишены мандата.

В сюжете речь идет и о члене фракции «Ата Журт Кыргызстан» Абдывахапе Боронбаеве, полномочия которого на днях досрочно прекращены. До прихода в парламент он возглавлял Юго-Западную таможню. Мандат передали бизнесмену Саидбеку Зулпуеву. ЦИК досрочно прекратила и полномочия депутатов Жогорку Кенеша Искендера Матраимова и Нурлана Ражабалиева.

Всего журналисты разместили четыре видеосюжета, они опубликованы на YouTube.

Напомним, ранее ГКНБ объявил Райымбека Матраимова в розыск. Его подозревают по статье 169 «Пособничество в ограничении свободы перемещения лица с насильственным его удержанием при отсутствии признаков должностного преступления» УК КР.

Отметим, главный редактор «Регион ТВ» Откурбек Рахманов ранее в беседе с журналистом Адылом Акжол уулу подтвердил, что канал принадлежит Камчыбеку Ташиеву.
Ссылка: https://24.kg/vlast/288919/
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