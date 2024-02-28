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Власть

В ЖК требуют объявить выговор замминистра труда. Указывает на права депутатов

Депутат Марлен Маматалиев на заседании Жогорку Кенеша потребовал привлечь к ответственности заместителя труда, социального обеспечения и миграции Нурдоолота Базарбаева.

«Ваш замминистра отправил письмо на имя торага. Заявляет, что три депутата не готовят какой-то законопроект. Во-первых, пусть спикеру министр сам пишет письма. Во-вторых, кто он такой, чтобы вмешиваться в нашу деятельность? Я думаю, его обязательно надо привлечь к ответственности, объявить выговор. Как так? Он нам говорит, что у нас нет прав», — возмутился нардеп.

Представитель президента и кабинета министров в Жогорку Кенеше Алмасбек Абытов ответил, что никто не вправе вмешиваться в права парламента, ни исполнительная власть, ни президент.

«Правила написания законов рассмотрены в регламенте. Я впервые слышу о письме, передайте мне его, с соответствующими структурами мы примем меры», — сказал он.

Министр труда Гулнара Баатырова сообщила, что в момент отправления письма она была на больничном.

«Да, вам должны были отправить письмо в качестве информации. Вы правильно сказали, мы примем меры», — отметила глава ведомства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287808/
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