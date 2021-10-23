Кыргызстан: кадровые перестановки за 18-22 октября

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Кадровые перестановки в администрации президента КР.

Мурат Укушов назначен начальником управления правового обеспечения президента и кабинета министров.

Алтынбек Эргешов стал начальником управления по подготовке решений президента и кабинета министров.

Кубатбек Кожоналиев — теперь начальник управления контроля исполнения решений президента и кабинета министров.

Алмаз Исанов стал начальником управления политических и экономических исследований администрации президента.

Назначены заместители министра финансов.

На этой неделе представили коллективу ведомства первого заместителя министра Илияза Иманбетова, заместителей министра Мэлса Аттокурова, Руслана Татикова, Улугбека Календерова, Жибек Дуйшееву.

Илияз Иманбетов родился 6 января 1971 года. До назначения возглавлял Государственную налоговую службу.

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Мэлс Аттокуров родился 15 ноября 1973-го. Окончил Кыргызский государственный национальный университет, экономическое и социальное планирование. Работал в управлении конкурентной политики мэрии Бишкека. В 2011-2012 годах уже занимал пост заместителя главы Минфина.

Руслан Татиков родился 16 апреля 1982-го. Окончил Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына, экономист, Академию TeachEx/EdNet, Университет Дошиша (Япония). До назначения был заместителем министра экономики и финансов.

Улугбек Календеров родился 12 декабря 1979 года. До назначения был статс-секретарем Министерства экономики и финансов, ранее — статс-секретарем в Минюсте.

Жибек Дуйшеева в Минфине с 1996-го. До назначения возглавляла управление планирования расходов государственного сектора.

Главой Госфиннадзора стал Улан Сарбанов.

Ранее Госслужбу по надзору за финансовым рынком возглавлял Арзыбек Кожошев, который назначен первым заместителем председателя кабинета министров.

Улан Сарбанов был председателем Национального банка с 1998 по 2006 год. В 2010-м стал советником главы правления Нацбанка.

Кадровые перестановки в Государственной налоговой службе.

Председателем вместо Илияза Иманбетова, который стал первым заместителем министра финансов, назначен Алтынбек Абдувапов.

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Алтынбек Абдувапов в системе ГНС с 2011-го. До последнего назначения занимал должность заместителя председателя ГНС. В различные годы работал начальником управления налоговых проверок Налоговой службы, начальником управления Министерства экономического развития и торговли, советником министра экономического развития, директором центра оптики «Динь Чинь АЙЛУ», директором по продажам ОсОО «Техноткань», менеджером по продажам ОсОО «БИЕК Карго».

Его заместителем стал Руслан Суйналиев.

До нового назначения он возглавлял управление ГНС по Свердловскому району. В системе Налоговой службы работает 25 лет. Прошел все ступени служебной карьеры от рядового инспектора, главного инспектора до заместителя начальника и начальника ряда территориальных управлений ГНС Чуйской области и Бишкека.

В парламенте Кыргызстана появились новые депутаты.

Депутат Алмаз Жутанов сдал мандат. Вместо него в Жогорку Кенеш пришел следующий по списку кандидат от партии «Онугуу-Прогресс» Арсланбек Ражапбаев.

Депутат от фракции «Республика — Ата Журт» Пархат Тулендыбаев сдал мандат. Он собирается на выборы по списку партии «Ата Журт Кыргызстан».

Вакантное место занял следующий по списку кандидат Алайбек Алымбаев.

Напомним, выборы в Жогорку Кенеш назначены на 28 ноября.

Бахтияр Алиев назначен председателем Соцфонда.

Прежний глава Жаныбек Орозалиев ушел в отставку 9 октября.

Бахтияр Алиев возглавлял Общественную телерадиовещательную корпорацию с декабря 2020 года. 15 октября 2021-го он написал заявление об уходе по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана Гидаят Оруджев завершил свою дипмиссию в Кыргызстане.

Он проработал в КР с 2012 года.

На встрече по случаю завершения его дипломатической миссии за значимый вклад в развитие дружественного сотрудничества и укрепление межгосударственных отношений между двумя странами глава кабмина Акылбек Жапаров наградил Гидаята Оруджева Почетной грамотой.

Токон Мамытов ушел с поста омбудсмена.

Он баллотируется в депутаты парламента по списку партии «Бутун Кыргызстан».

Токон Мамытов назначен на должность акыйкатчи в сентябре 2018 года.

Сменится постоянный представитель Кыргызстана при ООН.

Миргуль Молдоисаева освобождена от этой должности.

Эту должность займет вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева. Ее кандидатуру одобрил комитет парламента по международным делам, обороне и безопасности.

Мэром Нарына стал Арслан Сталбек уулу. Бывший градоначальник Самарбек Болотбеков освобожден от занимаемой должности согласно поданному заявлению. Кандидатов было двое. Арслана Сталбек уулу поддержали 16 депутатов горкенеша, за Эмилбека Чымылдакова проголосовали 14 человек. Арслан Сталбек уулу родился 2 апреля 1990 года в Нарыне. Окончил Международный университет «Ала-Тоо». Работал в строительных компаниях и банках.

Назначен генконсул России в Оше.

В Ош прибыл новый генеральный консул России Андрей Бибишев.

Андрей Бибишев — опытный дипломат. До своего назначения был начальником отдела в третьем департаменте стран СНГ МИД России. Работал советником-посланником в посольствах России в Панаме, Никарагуа.

О кадровых перестановках с 11 по 15 октября читайте здесь.