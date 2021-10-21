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Власть

Акимов районов будет назначать президент. Подписан закон

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон о местной государственной администрации и органах местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что документ подписан для повышения ответственности глав местных государственных администраций — акимов, органов местного самоуправления в решении социально-экономических задач.

По новому закону аким назначается на должность и освобождается от нее президентом на основании представления председателя кабинета министров по консультации с полномочным представителем главы государства в области. Акимам дано право назначать на должность руководителей территориальных подразделений государственных органов исполнительной власти. Исключение составляют органы статистики, национальной безопасности, внутренних дел и местные органы военного управления.

Кроме того, аким наделен полномочиями назначать на должность и освобождать от нее глав исполнительных органов местного самоуправления — айыльных аймаков и городов районного значения.

Мэры городов областного и республиканского значения назначаются президентом.

Для привлечения квалифицированных кадров и опытных управленцев назначение на должности акимов и их заместителей, а также руководителей исполнительных органов местного самоуправления будет осуществляться исключительно из состава регионального и муниципального резервов кадров.

Увеличен срок полномочий руководителей исполнительных органов местного самоуправления с четырех до пяти лет. При этом законом предусмотрены квалификационные требования и ограничения, предъявляемые к кандидатам на должности акима, мэра и главы айыл окмоту. Для комплексного решения вопросов социально-экономического развития района создается районный кенеш.

Аким наделен полномочиями заслушивать отчеты руководителей территориальных подразделений государственных органов, а также глав исполнительных органов местного самоуправления в части делегированных им государственных полномочий, за исключением органов статистики, национальной безопасности, внутренних дел и местных органов военного управления.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211120/
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