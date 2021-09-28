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Власть

Самарбек Болотбеков подал в отставку с должности мэра Нарына

Самарбек Болотбеков решил покинуть пост мэра Нарына. Информацию он подтвердил 24.kg.

По его словам, он написал заявление на имя премьер-министра Улукбека Марипова. Причину решения называть не стал.

Напомним, Самарбека Болотбекова задержали 18 сентября в рамках дела экс-депутата парламента Руслана Чойбекова. Бывший парламентарий получил и присвоил $300 тысяч за депутатский мандат во время парламентских выборов в 2020 году.

Самарбека Болотбекова подозревают в соучастии по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» УК КР, сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208629/
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