Вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева станет официальным представителем Кыргызстана в ООН в городе Нью-Йорке. Ее кандидатуру одобрил комитет парламента по международным делам, обороне и безопасности.

Отметим, накануне вице-спикер заявила, что приняла решение не участвовать в предстоящих парламентских выборах.

Напомним, Аида Касымалиева прошла в парламент по списку партии СДПК. Поддерживала Алмазбека Атамбаева, когда он был президентом. Сняла про него документальный фильм «На крутых перевалах истории». Однако потом проголосовала за лишение Атамбаева статуса экс-президента, когда конфронтация между ним и его преемником Сооронбаем Жээнбековым вошла в острую фазу. Стала поддерживать последнего. В октябре 2020 года баллотировалась в ЖК по списку партии «Биримдик». Эту политорганизацию называли проектом власти. В прошлом Аида Касымалиева была журналистом.