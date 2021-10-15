Бахтияр Алиев покинул должность гендиректора КТРК. Кресло занял Кайрат Иманалиев

Бахтияр Алиев уходит с должности генерального директора КТРК. Об этом 24.kg сообщил член наблюдательного совета телерадиокорпорации Жылдызбек Керимбаев.

Отмечается, что Бахтияр Алиев написал заявление об уходе по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

«Отставку приняли. Вместо него на эту должность предложили экс-министра культуры Кайрата Иманалиева. Он долгие годы проработал в структуре КТРК. Сейчас исполняет обязанности гендиректора корпорации. На ближайшем заседании наблюдательного совета будет решаться этот вопрос», — рассказал Жылдызбек Керимбаев.

Ранее в КТРК разгорелся скандал. С эфира сняли сериал певицы Анжелики Кайратовны. В связи с этим она обратилась к президенту страны.