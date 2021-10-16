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Власть

В Кыргызстане сменился глава Госналоговой службы

Распоряжением председателя кабинета министров — руководителя администрации президента Акылбека Жапарова председателем Государственной налоговой службы при Министерстве финансов назначен Алтынбек Абдувапов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нового руководителя коллективу ГНС представил сам Акылбек Жапаров. Он обозначил стоящие перед ведомством приоритетные задачи, в том числе по сбору налогов и страховых взносов, а также указал на необходимость дальнейших серьезных реформ в системе налогового администрирования. В частности, дальнейшая реализация проекта цифровизации налоговых процедур поможет в создании комфортных и благоприятных условий по исполнению налогоплательщиками своих налоговых обязательств и сокращении теневой экономики.

В соответствии с другим распоряжением главы кабмина Илияз Иманбетов освобожден от занимаемой должности председателя ГНС и назначен первым заместителем министра финансов.

Новый руководитель Налоговой службы Алтынбек Абдувапов в системе ГНС работает с 2011 года. До последнего назначения занимал должность заместителя председателя ГНС. В различные годы работал начальником управления налоговых проверок Налоговой службы, начальником управления Министерства экономического развития и торговли, советником министра экономического развития, директором Центра оптики «Динь Чинь АЙЛУ», директором по продажам ОсОО «Техноткань», менеджером по продажам ОсОО «БИЕК Карго».
Ссылка: https://24.kg/vlast/210611/
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