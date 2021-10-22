Мэром Нарына стал 31-летний Арслан Сталбек уулу. Об этом 24.kg сообщили в муниципалитете.

По его данным, сегодня городской кенеш провел выборы градоначальника.

Кандидатами были два человека. Арслана Сталбек уулу поддержали 16 депутатов горкенеша, за Эмилбека Чымылдакова проголосовали 14 человек.

Арслан Сталбек уулу родился 2 апреля 1990-го в Нарыне. В 2008-2013 годах получил образование в международном университете «Ала-Тоо», работал в строительных компаниях и банках. Женат, есть две дочери и сын.

Бывший градоначальник Самарбек Болотбеков освобожден от занимаемой должности согласно поданному заявлению.

Самарбек Болотбеков объяснил, что решение об уходе принял исходя из морально-этических соображений в свете последних событий. Напомним, чиновника задержали 18 сентября в рамках дела экс-депутата парламента Руслана Чойбекова. Бывший парламентарий получил и присвоил $300 тысяч за депутатский мандат во время парламентских выборов в 2020-м.

Самарбека Болотбекова подозревают в соучастии по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» УК КР, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Выборы мэра Нарына прошли на следующий день после того, как президент Садыр Жапаров подписал Закон «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления», согласно которому мэры и акимы назначаются главой государства.