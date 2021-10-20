Миргуль Молдоисаева освобождена от должности постоянного представителя Кыргызстана при ООН. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Эту должность займет вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева. Ее кандидатуру одобрил комитет парламента по международным делам, обороне и безопасности.

Отметим, ранее она заявила, что приняла решение не участвовать в предстоящих парламентских выборах.

Напомним, Аида Касымалиева прошла в парламент по списку партии СДПК. Поддерживала Алмазбека Атамбаева, когда он был главой государства. Сняла про него документальный фильм «На крутых перевалах истории». Однако потом проголосовала за лишение Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента, когда конфронтация между ним и его преемником Сооронбаем Жээнбековым вошла в острую фазу. Стала поддерживать последнего. В октябре 2020 года баллотировалась в ЖК по списку партии «Биримдик». Эту политорганизацию называли проектом власти. В прошлом Аида Касымалиева была журналистом.