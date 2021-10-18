В администрации президента произошли кадровые перестановки

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указы о назначении начальников управлений своей администрации. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Мурат Укушов назначен начальником управления правового обеспечения президента и кабинета министров.

Алтынбек Эргешов стал начальником управления по подготовке решений президента и кабинета министров.

Кубатбек Кожоналиев теперь начальник управления контроля исполнения решения президента и кабинета министров.

А Алмаз Исанов стал начальником управления политических и экономических исследований администрации президента.