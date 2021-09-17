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Власть

В столице Турции начался судебный процесс над Орханом Инанды

В Турции начался судебный процесс над президентом международного образовательного учреждения «Сапат» Орханом Инанды. Об этом сообщили турецкие СМИ.

По их данным, процесс проходит в Уголовном суде города Анкары. Орхан Инанды присутствовал на заседании в режиме видеоконференции из тюрьмы, где он содержится. В зале суда находится его адвокат.

В своем выступлении подсудимый ходатайствовал о предоставлении ему дополнительного времени для подготовки к защите. По словам Орхана Инанды, из-за перелома руки он не смог должным образом подготовить свою позицию по делу.

Кроме того, Орхан Инанды заявил, что у него не было доступа к некоторым свидетельским показаниям в материалах дела, и что он хотел бы ознакомиться с ними до следующего слушания. Он также попросил суд освободить его из-под стражи в связи с проблемами со здоровьем.

Суд отложил слушание, постановив, что Орхан Инанды по-прежнему должен содержаться под арестом.

5 июля 2021 года президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире государственного телеканала TRT Haber заявил, что Орхан Инанды, один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021-го. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

6 июля президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил в интервью, что правительство потребует скорейшего возвращения Инанды в Кыргызстан.

МИД КР вручил ноту послу Турции и призвал вернуть Инанды на родину.

ГУВД Бишкека сообщило, что у директора МОУ «Сапат» Орхана Инанды имеется двойное гражданство.

Решением суда Анкары его заключили под стражу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207435/
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