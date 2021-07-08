ГУВД Бишкека: У Орхана Инанды есть действующий паспорт гражданина Турции

У директора МОУ «Сапат» Орхана Инанды имеется двойное гражданство. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, следственной службой расследуется досудебное производство по факту похищения гражданина Орхана Инанды.

Установлено, что Орхан Инанды, имея паспорт гражданина Турции, 28 июня 2012 года получил ID-паспорт Кыргызской Республики и 25 декабря 2012-го — общегражданский паспорт Кыргызстана.

Отмечается, что руководитель «Сапата», имея паспорт гражданина Кыргызской Республики, пользовался паспортом Турецкой Республики со сроком действия до 23 сентября 2024 года и 27 раз пересекал государственную границу Кыргызстана: вылетал в Азербайджан, Казахстан, ОАЭ, Россию, Турцию и Индию в период времени с 2014 по 2018 год.

С 2018 года Орхан Инанды девять раз использовал паспорт Кыргызской Республики, вылетал в Россию, Казахстан и Индию.

Таким образом, он имел два паспорта — гражданина Кыргызстана и Турции.

«Надо отметить, что Орхан Инанды родился и вырос в Турции и не отказался от гражданства ТР. Кроме того, соответствующими службами в 2019 году было начато расследование в рамках досудебного производства по факту законности получения Орханом Инанды паспорта Кыргызской Республики», — говорится в сообщении.

5 июля 2021 года президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире государственного телеканала TRT Haber заявил, что Орхан Инанды, один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

6 июля президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил в интервью, что правительство потребует скорейшего возвращения Инанды в Кыргызстан.

МИД Кыргызстана вручил ноту послу Турции и призвал вернуть Инанды на родину.