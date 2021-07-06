Садыр Жапаров прокомментировал похищение гражданина Кыргызстана Орхана Инанды

Информация о том, что ранее исчезнувший гражданин Кыргызской Республики Орхан Инанды был вывезен из страны спецслужбами Турции, стала сегодня топовой в СМИ.

Поздно вечером 5 июля стало известно, что президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Орхан Инанды, один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию. Об этом он заявил в эфире государственного телеканала TRT Haber.

Сегодня политики и общественные деятели дают оценку без преувеличения скандальному инциденту. МИД КР уже вручил ноту протеста Чрезвычайному и Полномочному Послу Турецкой Республики Ахмету Садыку Догану.

Общественность требовала официального комментария властей.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в эксклюзивном интервью 24.kg ответил на вопросы.

— Садыр Нургожоевич, как вы прокомментируете похищение, а это по факту похищения турецкими спецслужбами Орхана Инанды, которое вызвало широкий общественный резонанс?

— Как только СМИ сообщили об исчезновении Орхана Инанды, я сразу же собрал руководителей правоохранительных органов, вы знаете. Я поручил им сделать все возможное, чтобы найти его, как можно скорее, и внимательно следить за границами.

В тот же день (31 мая. — Прим. 24.kg) я получил подробную информацию об Орхане Инанды.

Оказалось, что с 2016 года предпринимались уже три попытки его похищения.

Третья попытка была зимой, тогда его по сути спасли сотрудники ГКНБ. Орхан Инанды и его семья знали об этом. Камчыбек Кыдыршаевич (Камчыбек Ташиев — председатель ГКНБ. — Прим. 24.kg) тогда предупредил Орхана Инанды, не ходите один, всегда будьте в сопровождении телохранителей. Но на это не обратили внимания.

— Что теперь будет? Будет ли Кыргызстан предъявлять требования турецкой стороне? Если да, то какие?

— Конечно, будем! Я сразу дал поручение министру иностранных дел Руслану Казакбаеву вызвать посла и передать ему ноту протеста. Сегодня нота вручена.

— Как вы думаете, какой ответ нам стоит ожидать? Можно ли вернуть Орхана Инанды?

Мы подняли данный вопрос перед турецкой стороной и будем требовать возврата Орхана Инанды. Садыр Жапаров

Но пока официального ответа от турецкой стороны не последовало. В устной форме они заявили, что Орхан Инанды является их гражданином, что он не выходил из турецкого гражданства. Мы должны дождаться официального ответа Турции.

Напомним, 30 июня в Кыргызстан прибыл министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Делегацию принимал президент Садыр Жапаров

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды ранее четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.