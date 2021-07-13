Дело Орхана Инанды. Суд в Турции арестовал главу сети школ «Сапат»

Суд в Турции вынес решение об аресте Орхана Инанды. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

Сообщается, что в ходе судебного заседания Орхана Инанды допросили. «Он признал, что был лидером организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) в Центральной Азии», — сообщает телеканал.

5 июля 2021 года президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире государственного телеканала TRT Haber заявил , что Орхан Инанды, один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию.