Дело Орхана Инанды. Суд в Турции арестовал главу сети школ «Сапат»

Суд в Турции вынес решение об аресте Орхана Инанды. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.
Сообщается, что в ходе судебного заседания Орхана Инанды допросили. «Он признал, что был лидером организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) в Центральной Азии», — сообщает телеканал.
5 июля 2021 года президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире государственного телеканала TRT Haber заявил, что Орхан Инанды, один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию.
Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа
6 июля президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил в интервью, что правительство потребует скорейшего возвращения Инанды в Кыргызстан
МИД Кыргызстана вручил ноту послу Турции и призвал вернуть Инанды на родину
ГУВД Бишкека сообщило, что у директора МОУ «Сапат» Орхана Инанды имеется двойное гражданство.