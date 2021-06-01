В Бишкеке пропал бывший директор сети школ «Сапат» Орхан Инанды. Об этом 24.kg сообщили его близкие.

По их словам, накануне Инанды ушел из дома на встречу. Через час его родные нашли машину в нескольких кварталах от дома.

«Орхан Инанды живет в 10-м микрорайоне около Южной магистрали, машину нашли в другом месте. Ничего не пропало — деньги, документы, телефон, все было в авто», — сообщили редакции.

В УВД Октябрьского района столицы подтвердили эту информацию. По данным ведомства, сообщение о найденном автомобиле поступило сегодня примерно в 4.20.

«На месте с заявлением в милицию обратился гражданин Ю.К. Он просил оказать содействие в поисках его отца Орхана Инанды, который ездил на автомобиле. В последний раз пропавший выходил на связь по телефону 31 мая примерно в 18.00, его местонахождение неизвестно. Создана следственно-оперативная группа, разосланы ориентировки в территориальные подразделения органов внутренних дел, ведутся все необходимые следственные действия и разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения гражданина», — проинформировали в УВД.