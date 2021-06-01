11:04
USD 83.62
EUR 102.00
RUB 1.14
Происшествия

В Бишкеке пропал бывший директор сети школ «Сапат» Орхан Инанды

В Бишкеке пропал бывший директор сети школ «Сапат» Орхан Инанды. Об этом 24.kg сообщили его близкие.

По их словам, накануне Инанды ушел из дома на встречу. Через час его родные нашли машину в нескольких кварталах от дома.

«Орхан Инанды живет в 10-м микрорайоне около Южной магистрали, машину нашли в другом месте. Ничего не пропало — деньги, документы, телефон, все было в авто», — сообщили редакции.

В УВД Октябрьского района столицы подтвердили эту информацию. По данным ведомства, сообщение о найденном автомобиле поступило сегодня примерно в 4.20.

«На месте с заявлением в милицию обратился гражданин Ю.К. Он просил оказать содействие в поисках его отца Орхана Инанды, который ездил на автомобиле. В последний раз пропавший выходил на связь по телефону 31 мая примерно в 18.00, его местонахождение неизвестно. Создана следственно-оперативная группа, разосланы ориентировки в территориальные подразделения органов внутренних дел, ведутся все необходимые следственные действия и разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения гражданина», — проинформировали в УВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/195905/
просмотров: 1053
Версия для печати
Материалы по теме
Внимание, розыск! В Сокулукском районе пропал 15-летний Рустам Ешалиев
Внимание, розыск! В Баткенской области пропала 53-летняя Батма Мурзалиева
Внимание, розыск! В Бишкеке без вести пропал 38-летний Медер Мамбетов
Внимание, розыск! В Сокулуке без вести пропал 37-летний Айбек Нурсейитов
Без вести пропавшую в Новопокровке 81-летнюю Валентину Данилову нашли
Внимание, розыск! В Новопокровке без вести пропала 81-летняя Валентина Данилова
В Панфиловском районе второй месяц разыскивают пропавшего мальчика
Без вести пропавшего Романа Крячко обнаружили мертвым
Внимание, розыск! В Кара-Балте без вести пропала 16-летняя Сальмина Асылбекова
Внимание, розыск! В Чуйской области разыскивают 42-летнего Бактыгула Саякбаева
Популярные новости
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Задержан Асылбек Жээнбеков Дело «Кумтора». Задержан Асылбек Жээнбеков
Прокуратура признала незаконным приказ командующего Внутренними войсками МВД Прокуратура признала незаконным приказ командующего Внутренними войсками МВД
Депутата остановили за&nbsp;превышение скорости. Он&nbsp;потребовал уволить милиционеров Депутата остановили за превышение скорости. Он потребовал уволить милиционеров
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Омурбек Бабанов задержан Дело «Кумтора». Омурбек Бабанов задержан
Бизнес
&laquo;‎Бай-Тушум&raquo; будет выдавать кредиты под гарантии Гарантийного фонда «‎Бай-Тушум» будет выдавать кредиты под гарантии Гарантийного фонда
&laquo;РСК Банк&raquo; повышает процентные ставки по&nbsp;депозитам «РСК Банк» повышает процентные ставки по депозитам
Продукция известных кыргызстанских брендов появится в&nbsp;Китае Продукция известных кыргызстанских брендов появится в Китае
Новая реальность. Acer представила ноутбуки 2021 года Новая реальность. Acer представила ноутбуки 2021 года
1 июня, вторник
10:44
Доллар в Кыргызстане за сутки подорожал на 50 тыйынов Доллар в Кыргызстане за сутки подорожал на 50 тыйынов
10:40
Дело «Кумтора». Дастана Джумабекова вызвали на допрос
10:37
Только вакцинированные туристы смогут приехать в Кыргызстан в этом сезоне
10:23
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 1 июня
10:21
Повторные выборы. Назван срок, когда партия должна открыть избирательный фонд