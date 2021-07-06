Похищение Орхана Инанды. Кыргызстан призвал Турцию вернуть главу «Сапата»

Глава МИД Кыргызстана Руслан Казакбаев встретился с послом Турции Ахметом Садыком Доганом.

Уточняется, что встреча состоялась в соответствии с поручением президента Садыра Жапарова. Глава дипмиссии Турции был вызван в МИД КР.

Главе дипломатического представительства Турции вручена нота в связи с проведением турецкой стороной операции по задержанию и доставке в Турцию гражданина Кыргызской Республики Орхана Инанды.

Кыргызская сторона указала на недопустимость подобных действий, которые грубо нарушают основные принципы и нормы международного права, в том числе в области уважения прав и свобод человека, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека и Международном пакте о гражданских и политических правах и других документах.

Кыргызская сторона призвала турецкую сторону вернуть Инанды и принять все необходимые меры с целью обеспечения должного с ним обращения и недопущения применения к нему насильственных и унижающих достоинство действий в соответствии с нормами международного права.

В свою очередь посол Ахмет Доган подчеркнул, что Орхан Инанды является гражданином Турецкой Республики и признается исключительно как гражданин ТР. При этом он отметил, что турецкая сторона не заявляла о проведении упомянутой операции на территории Кыргызской Республики.

МИД Кыргызстана приложит все необходимые усилия для возвращения Инанды на родину и защиты его прав и законных интересов как гражданина Кыргызской Республики в соответствии с Конституцией и нормами международного права.

Напомним, 30 июня в Кыргызстан прибыл министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Делегацию принимал президент Садыр Жапаров.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды ранее четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.