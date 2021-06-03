Исчезновение Орхана Инанды. Его жена обратилась к президенту Садыру Жапарову

Жена президента международного образовательного университета «Сапат» Орхана Инанды Рейхан обратилась к президенту Кыргызстана Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа. Об этом она заявила на пресс-конференции.

«Мы благодарны всем, кто нам помогает и не остается равнодушным к судьбе Орхана Инанды. Очень надеемся, что усилиями МВД найдем мужа. Просим главу государства и других нам помочь», — сказала Рейхан Инанды.

Она отметила, что муж никогда не интересовался политикой. «Орхан — гражданин Кыргызстана. Это наша родина. Наши четверо детей тоже считают Кыргызстан своей страной. Орхан не имеет отношения ни к внешней, ни к внутренней политике. Мы всю жизнь занимаемся только образованием», — сообщила Рейхан Инанды.

По ее словам, 85-летняя мать Орхана Инанды не знает о его исчезновении.