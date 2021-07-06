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Общество

Орхан Инанды доставлен в Турцию

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Орхан Инанды, один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию. Об этом он заявил в эфире государственного телеканала TRT Haber.

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В своем выступлении президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Национальная разведывательная организация (Milli Istihbarat Teşkilatı) провела еще одну успешную спецоперацию за рубежом.

«В результате своей оригинальной и терпеливой работы MIT доставил в нашу страну Орхана Инанды, генерального директора FETO в Центральной Азии, и предал его правосудию», — сказал глава Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Отметим, что Орхан Инанды — гражданин Кыргызстана.

Напомним, что 30 июня в Кыргызстан прибыл министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Делегацию принимал президент КР Садыр Жапаров.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды ранее трижды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа. Глава государства также поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

По факту исчезновения руководителя школ «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

Его сторонники выходят на акции протеста с 1 июня. Митинги, по их словам, будут проходить до тех пор, пока Орхана Инанды не найдут. Участники бессрочной акции считают, что президента международного образовательного учреждения «Сапат» похитили и к похищению причастны спецслужбы Турции.

Посольство Турции в Кыргызстане опровергло информацию супруги пропавшего Орхана Инанды Рейхан Инанды о том, что его удерживают в здании диппредставительства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199973/
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