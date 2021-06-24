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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Президент Садыр Жапаров посетит с официальным визитом Душанбе

28-29 июня состоится официальный визит президента Садыра Жапарова в Таджикистан, сообщается на сайте МИД Таджикистана.

О том, какие вопросы будут обсуждаться в ходе визита, не сообщается.

Это первый визит Садыра Жапарова в Таджикистан в качестве президента Кыргызстана.

О встрече главы государств договорились еще 30 апреля в ходе телефонного разговора. Тогда Эмомали Рахмон пригласил Садыра Жапарова посетить с официальным визитом Таджикистан в ближайшее удобное время, а конкретные сроки визита должны были согласовать по дипломатическим каналам.

В ходе беседы тогда главы государств высказались по последним конфликтным событиям в приграничных районах, обсудили сложившуюся ситуацию на таджикско-кыргызской границе.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198745/
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