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Сюжет: Приграничные конфликты

Таджикистан не оглашает официальные данные о погибших, известно о 16

В ходе приграничного конфликта на кыргызско-таджикской границе погибло 16 граждан Таджикистана. Такие данные приводят СМИ соседней республики.

Однако официальные власти РТ до сих пор не обнародовали статистику, отказываясь отвечать журналистам на этот вопрос.

По данным «Радио Озоди», погибло 16 человек, из них восемь военнослужащих, еще восемь — гражданские лица.

Министерство здравоохранения Таджикистана отказалось предоставлять информацию о количестве погибших. Глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзода также отказался предоставить данные.

Конфликт на границе начался 28 апреля. В нем участвовали местные жители, армейские подразделения и тяжелая техникаО перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

За медицинской помощью обратились 183 кыргызстанца, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуировали. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 10 погибших.

По данным МЧС, в кыргызских селах разрушили 78 домов, две школы и другие объекты. Пострадали погранзаставы. По данным таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожар уничтожил более 10 домов.

По конфликту Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192655/
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