Ситуация на границе. Преступление против мира: Генпрокуратура возбудила дело

По факту инцидента на кыргызско-таджикской границе начато досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По ее данным, расследование досудебного производства поручено межведомственной следственной группе из числа сотрудников ГКНБ, МВД и Военной прокуратуры.

«29 апреля примерно в 4.40 в местности Кочо-Бою села Кок-Таш Баткенского района произошли стычки между местными жителями и гражданами Таджикистана, спровоцированные таджикской стороной. Позже в нарушение двустороннего договора между странами о партнерских отношениях от 26 мая 2004 года, принципов мирного сосуществования, дружбы и добрососедства военнослужащие РТ вторглись в нашу страну, нарушив ее суверенитет и целостность», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Открыт огонь из автоматов, минометов, бронетанковой техники, боевых вертолетов.

В надзорном органе отметили, что военнослужащие Таджикистана осуществили вооруженное нападение с применением минометов и боевых вертолетов на пограничные заставы «Булак-Башы», «Капчыгай», «Достук», «Мин-Булак», пограничные посты «Кожожар», «Кызыл-Бел» и населенные пункты Баткенского и Лейлекского районов с захватом их территории.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок. По данным таджикской стороны, у них пострадили более 150 человек, 7 погибло.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.