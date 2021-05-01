Ситуация на границе. Попытка № 2: стороны вновь договорились о прекращении огня

«Трагедия, которая произошла в приграничных районах Кыргызстана и Таджикистана, никогда не должна повториться», — об этом заявил глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов на встрече с кыргызским коллегой Камчыбеком Ташиевым.

По его словам, народы двух государств живут на этих участках на протяжении долгого исторического периода.

«Народы дружны, никаких претензий друг к другу не имеют. Мы должны дать возможность нашим народам жить в мире и дружбе. Сегодня на встрече представителей двух государств мы достигли принципиальных согласий о решении вопросов по обеспечению мира на кыргызской и таджикской землях. Я убежден, что мы сможем это сделать и в скором времени все решим», — сказал он.

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев отметил, что сегодня делегации по делимитации и демаркации госграницы в интересах двух стран приняли протокол, состоящий из четырех пунктов.

«Сегодня народ Кыргызстана и Таджикистана переживает трудные времена, произошла трагедия. Нам было тяжело проводить встречу в это время, но тем не менее по поручению глав государств мы провели данное мероприятие и приняли решение о полном прекращении стрельбы, отводе войск от границы. Даст бог, наступит полная тишина и мир в наших странах», — подчеркнул Камчыбек Ташиев.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако стрельба местами слышна до сих пор.

За медицинской помощью обратились 163 пострадавших, 33 человека погибли, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.