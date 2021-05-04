Ситуация на границе. По последним данным, разрушено и сожжено 120 жилых домов

По последним данным, всего в Баткенской области в результате приграничного конфликта разрушено 120 жилых домов и 84 социальных объекта. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщил замминистра чрезвычайных ситуаций Урматбек Шамырканов.

«Разрушены 120 домов, 84 объекта (школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана. Идет подсчет нанесенного ущерба. МЧС направило 214 сотрудников и 16 единиц спецтехники», — сказал он.

Он также отметил, что межведомственная комиссия на месте продолжает свою работу.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 33 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

Ранее МЧС КР сообщало, что в кыргызских приграничных селах разрушили 107 домов, школы, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, пункт милиции, три пункта пропуска, десять заправок и восемь магазинов. Пострадали и пограничные заставы. По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.