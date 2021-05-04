Ситуация на границе. Число пострадавших составило 189 человек

Число пострадавших составило 189 человек. Об этом на брифинге сообщила первый заместитель министра здравоохранения и социального развития Ализа Солтонбекова.

По ее словам, в больницах получают лечение 100 пострадавших, 59 из них — в Бишкеке.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 33 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По данным МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 107 домов, школы, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, пункт милиции, три пункта пропуска, десять заправок и восемь магазинов. Пострадали и пограничные заставы. По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

Генпрокуратура Кыргызстана оценила действия Таджикистана как военное вторжение.