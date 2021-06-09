Повторные выборы в Бишкеке. НДПК отказывается от участия

Повторные выборы в Бишкекский городской кенеш назначены на 11 июля. Ранее об участии в выборах заявили 15 партий, в том числе НДПК.

Однако сегодня партия заявила, что отказывается от участия.

В НДПК отмечают, что провокационные действия заинтересованных сил лишили партию возможности достойно представлять различные слои населения в городском кенеше и отстаивать их интересы.

НДПК не будет принимать участие в предстоящих выборах в Бишкекский городской кенеш. Это решение взвешенное и продуманное и принято политсоветом партии по итогам длительной внутрипартийной дискуссии. из заявления партии

«Мы понимаем, с каким разочарованием его воспримут многочисленные сторонники НДПК, но, к сожалению, в сложившейся ситуации мы не можем руководствоваться только эмоциями. Между выборами в столице и выборами в парламент Кыргызстана слишком короткий временной отрезок», — говорится в тексте.

В НДПК считают, что Бишкек очень трудно изменить только силами муниципальных депутатов. «Программа развития столицы должна коррелироваться с программами развития всей страны. Поэтому НДПК решила сосредоточится на грядущих выборах в Жогорку Кенеш для того, чтобы иметь возможность влиять на политику в масштабах всего Кыргызстана», — заявлено в решении.

«Некоторые кандидаты от НДПК, которых бишкекчане хорошо знают и которым доверяют, будут баллотироваться по согласованию от других партий. Так что НДПК все равно будет представлена в городском кенеше. Но наш приоритет на сегодня — это выборы в парламент страны», — также отметили в партии.

НДПК поблагодарила всех, кто поддержал партию на прошедших выборах, результаты которых аннулированы, и пожелала успехов остальным участникам гонки.

Напомним, итоги выборов в Бишкеке, Оше и Токмаке отменены. Назначены новые выборы, они пройдут 11 июля.

Срок подачи документов в ТИК истекает 13 июня. 20 июня комиссии объявляют, какие партии зарегистрированы. Агитация начнется 21 июня и продлится до 8.00 10 июля.