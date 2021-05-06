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Происшествия

Дело о беспорядках. В Бишкеке задержан Жениш Молдокматов

В Бишкеке задержан лидер партии «Туран» Жениш Молдокматов. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Кантемир Турдалиев.

По его словам, Молдокматова задержали по делу о событиях 5-6 октября 2020 года.

«Женишу Молдокматову еще не вручено уведомление о подозрении. Следователь лишь вынес постановление о задержании. Известно, что моего подзащитного подозревают в захвате зданий и сооружений», — сказал Кантемир Турдалиев.

Отметим, сегодня Жениш Молдокматов был на допросе в следственной службе МВД по делу о событиях в октябре прошлого года.

Напомним, 5-6 октября 2020 года прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов голосования на парламентских выборах. Затем начались беспорядки. 6 октября ЦИК вынуждена была их аннулировать, признав недействительными. Из колоний выпустили ряд арестованных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего президента страны.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, экс-руководителя аппарата главы государства Фарида Ниязова, бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева, экс-замглавы МВД Курсана Асанова. Некоторые остаются под стражей до сих пор. Другим изменили меру пресечения на домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/193169/
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