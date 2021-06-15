Повторные выборы. В милицию города Ош поступило четыре заявления о нарушениях

До начала агитации шесть дней, а в милицию уже поступают сигналы о нарушениях.

По словам заместителя ГУВД Оша Ашима Раимбердиева, поступило четыре заявления о нарушениях выборного законодательства. Три жалобы касаются того, что в трех городских школах использовался административный ресурс, а одна подана в связи с раздачей денег сотрудником Ошского горводоканала.

Эти и другие вопросы были обсуждены на заседании с участием председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабековой, мэра южной столицы Таалайбека Сарыбашова и других органов, участвующих в выборном процессе.

Напомним, в Оше девять претендентов: «Ынтымак», «Улуу Журт», «Бир Бол», «Биздин Кыргызстан», «Бутун Кыргызстан», «Ата Журт Кыргызстан», «Нур», «Улуттар биримдиги» и «Келечек-Будущее».

20 июня комиссии объявляют, какие политорганизации зарегистрированы. Агитация начнется 21 июня и продлится до 8.00 10 июля.