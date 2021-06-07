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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы в Жогорку Кенеш могут состояться 31 октября

Выборы в Жогорку Кенеш могут состояться 31 октября. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Дастан Бекешев.

По его словам, закон о выборах поступит на днях в парламент. «Там есть две очень прогрессивные нормы. Первая вводит запрет для домкомов и председателей ТСЖ участвовать в выборах, агитировать. Вторая — если чиновник решит баллотироваться, то он должен не просто приостановить исполнение обязанностей на период кампании, а уйти в отставку», — сказал Дастан Бекешев.

Он также добавил, что законопроектом о выборах предполагается, что парламент будет формироваться по спискам политических партий (55 мандатов) и одномандатным округам (35 мандатов). По старой Конституции и действующему закону о выборах депутатов Жогорку Кенеша депутаты избираются только по спискам политических партий при количестве 120 мандатов. При этом партии должны будут внести 1 миллион сомов, кандидаты-одномандатники — 100 тысяч сомов залога.

Партийные списки будут закрытыми, и одна партия может взять 55 мандатов. Ограничений по местам, как было в предыдущей редакции Основного закона, для политорганизации нет.

Ссылка: https://24.kg/vlast/196617/
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