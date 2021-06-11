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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы в Бишкеке. Партия «Ак Бата» отказалась от участия

Партия «Ак Бата» отказалась от участия в повторных выборах депутатов БГК, назначенных на 11 июля. Об этом заявил ее лидер Нариман Тюлеев.

«Мы были готовы претворить все пункты нашей программы в жизнь, мы знаем, как это нужно было сделать, и были к этому готовы. Я мечтал, что через три-четыре года Бишкек станет совершенно другим — чистым, ухоженным, зеленым, комфортным и безопасным, столица станет городом мечты. И я просил дать мне шанс именно ради этого. Мы были уверены, что займем первое место в первом туре, так как наша программа и состав партии позволяли это сделать. Но жизнь есть жизнь. Реальность оказалась суровой, и сегодня мы имеем то, что имеем: коллапс в сфере общественного транспорта, засыхающие без влаги парки и скверы, горящий полигон, разваливающиеся дворы многоэтажных домов. Людям, которые продали свои голоса или не пришли на выборы, оказались ненужными новые автобусы, массовое озеленение, ухоженные придомовые территории, качественные дороги и тротуары, муниципальная пекарня с бесплатным хлебом для пенсионеров, социальная поддержка от мэрии, развитые жилмассивы, муниципальные спортивные комплексы для детей в каждом районе города, Ботанический сад не хуже, чем Центральный парк в Нью-Йорке. И цена эту всему — пара тысяч сомов», — сказал Нариман Тюлеев.

Он добавил, что этому виной трудное финансовое положение граждан. Оно толкает их на подобные шаги.

По его словам, ситуация, которая происходит в столице в эти дни, когда и. о. мэра разводит руками в парламенте и признается, что не знает, что делать, доказывает правоту партии.

«Какая бы критика не звучала в мой адрес, практика показывает, что проблемы города не решатся без моего участия и моей команды. Сколько было мэров после меня. Но ни один вопрос так и не был решен. Ничего не поменялось в лучшую сторону, и, к сожалению, это будет продолжаться и дальше», — заявил Нариман Тюлеев.

Он добавил, что с партийцами пришли к выводу, горожане еще не готовы к программе «Ак Баты», а снижать планку не намерены.

Все свои силы мы бросим на осень, партия «Ак Бата» идет на парламентские выборы. Трансформация Бишкека в город мечты начнется на уровне Жогорку Кенеша.

Нариман Тюлеев

Ранее от участия отказалась НДПК. На сегодня заявления подали 16 партий. Срок подачи документов в ТИК истекает 13 июня. 20 июня комиссии объявляют, какие партии зарегистрированы. Агитация начнется 21 июня и продлится до 8.00 10 июля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197330/
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