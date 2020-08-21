Выборы-2020. Партия «Ыйман Нуру» огласила топ-10 избирательного списка

Политическая партия «Ыйман Нуру» провела съезд, где были избран председатель политорганизации и утверждены список кандидатов в депутаты и программа.

Новым председателем партии стал заместитель министра культуры Нуржигит Кадырбеков, предыдущий глава Айбек Осмонов сложил с себя полномочия по собственному желанию.

Штаб огласил топ-10 претендентов на депутатские мандаты седьмого созыва.

1. Экс-председатель правления ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» Чингиз Макешов.

2. Заместитель министра культуры, информации и туризма Нуржигит Кадырбеков.

3. Депутат БГК, заместитель лидера фракции «Мекеним Кыргызстан» Аскарбек Куручбеков.

4. Предпринимательница Динара Ашимова.

5. Депутат БГК от фракции «Мекеним Кыргызстан» Бакыт Шайдуллаев. Пришел в БГК в мае 2019 года вместо Павла Десятникова. Является директором и учредителем ОсОО «Медикс Интернейшнл», которое занимается торговлей фармацевтическими препаратами.

6. Экс-глава Октябрьского айыл окмоту Узгенского района Ошской области Эржигит Пасанов.

7. Бывший глава Госагентства архитектуры и строительства Бакытбек Абдиев. В феврале 2020 года на заседании Совбеза президент Сооронбай Жээнбеков раскритиковал чиновника и рекомендовал добровольно уйти в отставку.

8. Предпринимательница Мээрим Тойгоналиева. Является одним из учредителей ОсОО «Интел-Линкс».



9. Экс-директор Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам при правительстве КР Учкунбек Ташбаев. Обвинялся в коррупции. После 2012 года на государственной службе не состоял. В 2009-м являлся одним из заместителей главы Центрального агентства по развитию, инвестициям и иновациям (ЦАРИИ) Максима Бакиева.

10. Бывший член политсовета партии «Бир Бол», экс-глава Ошской области Мамасадык Бакиров.

До 18.00 24 августа уполномоченные представители политических партий должны предоставить в ЦИК документы для регистрации списков кандидатов. При этом список кандидатов и сведения о них предоставляются в бумажном и электронном варианте согласно утвержденной ЦИК форме.

В течение 10 дней проводится проверка представленных сведений и до 4 сентября производится регистрация списка кандидатов в депутаты ЖК.

Агитация начинается 4 сентября.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.