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Власть
Сюжеты: Выборы - 2021, Конституция и выборы: самое важное

Повторные выборы. Правила игры, которые должны поменять партии

11 июля в Бишкеке, Оше и Токмаке пройдут повторные выборы депутатов городских кенешей. ЦИК утвердила календарный план и смету.

Кампания обойдется в 48 миллионов 344 тысячи сомов, из которых 20,9 миллиона заложены на так называемые прочие расходы.

В них войдут и траты на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм — маски, санитайзеры, перчатки. В Центризбиркоме уверяют, что уложатся в смету, даже удастся сэкономить. При повторной кампании на спонсорскую помощь рассчитывать не приходится. Оплата только из бюджета.

Правила не изменились

Пока неизвестно, сколько партий примут участие в гонке в трех городах. Срок подачи документов истекает 13 июня. Согласно закону, ограничений для политорганизаций нет. Подавать заявки могут как участники апрельских выборов, так и новички. Не допустят к борьбе за мандаты только кандидатов, уличенных в грубых нарушениях — подкупе избирателей и применении административного ресурса.

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Как считают юристы, тут кроется коллизия. Установить вину того или иного претендента на мандат может только суд. Но судебных разбирательств и решений по представленным фактам нарушений, из-за которых после 11 апреля партии были дисквалифицированы, нет.

ЦИК, по словам Гульнары Джурабаевой, просит правоохранительные органы ускорить расследование. В частности, по «резиновым квартирам» в Токмаке.

Некоторые граждане утверждают, что они не писали заявления на прописку. А сотрудники ГРС настаивают, что эти люди приходили и лично заполняли бланки.

Назначена почерковедческая экспертиза.

В Бишкеке и Оше подозреваемым в подкупе кандидатам от партий «Эмгек», «Ак Бата», «Ата Журт Кыргызстан» и НДПК обвинений никаких не предъявлено, некоторые даже уведомлений о подозрении не получили. Следствие зашло в тупик, фигурантов нет, состава преступления тоже. Между тем ТИК Бишкека и Оша ждут результатов. Им же придется объяснять, почему при регистрации они вычеркнули те или иные фамилии, если эти люди решат продолжить борьбу, пусть даже в составе других партий.

Помимо списка претендентов на мандаты, политобъединениям предстоит повторно сдать избирательный залог. Если до 13 июня включительно справка из банка не будет представлена, политорганизацию не зарегистрируют.

Для Бишкека и Оша сумма — 50 тысяч сомов, для Токмака — 20 тысяч. Деньги вернут только в том случае, если политобъединение наберет 15 процентов голосов, а не просто преодолеет барьер.

Средства, внесенные партиями в период апрельской кампании, итоги которой были отменены в трех городах, не возвращаются.

Лидер «Реформы» Клара Сооронкулова назвала это решение незаконным и даже пригрозила ТИК Бишкека судом. «Получается такая же история, как и с парламентскими выборами. ЦИК их признала несостоявшимися, нам пообещали, что вернут залог в размере 5 миллионов сомов, Жогорку Кенеш прописал соответствующую норму в избирательном законодательстве, но мы денег так и не получили. На каком основании? Представьте, что вы пришли на концерт, а он не состоялся. Администрация вам возвращает средства, потраченные на билет. Почему избирательная комиссия решила, что в истории с отменой результатов выборов должно быть по-другому?» — недоумевает она.

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Залоговые деньги, собранные с партий в ходе гонки в Жогорку Кенеш, а это 80 миллионов сомов, Центризбирком так и не вернул. Хотя соответствующий закон ЖК поддержал.

«Что касается местной кампании, то никакой отсылочной нормы про возвращение залога в случае признания итогов голосования недействительными в законе нет», — пояснил глава столичной ТИК Кайрат Маматов.

Он, как и председатели ТИК Оша и Токмака, отмечает низкую партийную активность.

По мнению политолога Шерадила Бактыгулова, это логично. Он не исключает, что крупные партии, которые показали неплохой результат в апреле, участвовать в повторной кампании не будут. Копят ресурсы и деньги для парламентских выборов, которые предварительно стартуют в октябре.

Будем бить по рукам

На сегодня в столице о участии в выборах заявили 13 партий: Партия мигрантов, застройщиков и центра аграрной реформы «Жаны-Мезгил», «Онугуу-Прогресс», «Социал-демократы Кыргызстана», «Замандаш», «Ата Журт Кыргызстан», «Ынтымак», «Келечек-Будущее», «Биздин Кыргызстан», «Эмгек», НДПК, Партия зеленых, «Туран» и «Наш народ». Ранее они заявляли, что не будет участвовать в повторных выборах, но передумал.

В Оше в ТИК сдали документы «Ынтымак» и «Биздин Кыргызстан», в Токмаке — «Эл биримдиги» и «Эмгек».

Кайрат Маматов предупредил: будут нарушать, снимаем сразу. Отменить регистрацию списка ТИК вправе за три дня до голосования. По его словам, еще не началась агитация, однако в координационную группу оперативного реагирования уже поступают сигналы. Маматов предупредил о последствиях и напомнил: с момента вступления в силу указа о назначении повторных выборов, то есть с 28 мая, партиям и их представителям запрещается заниматься благотворительностью, раздавать подарки, продукты, обустраивать детские площадки во дворах и ремонтировать подъезды.

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В ТИК и ЦИК надеются, что политорганизации прислушаются к требованиям. Поскольку проводить в третий раз выборы, пусть даже в одном городе, накладно. Впереди еще гонка в Жогорку Кенеш по новой избирательной системе, и она потребует расходов.

Спрос рождает предложение

Не превращать повторные выборы в распродажу голосов призывают партии избирательные комиссии, президент, глава кабмина, мэры, правозащитники и гражданские активисты.

Но смогут ли политические объединения отказаться от соблазна поощрять избирателя сомом? Не пойдут ли опять отдельные кандидаты на то, чтобы прописывать в квартире по 250 человек с периферии, и не станут ли заставлять домкомов ходить по домам, следить, чтобы голосующий поставил галочку напротив нужной политорганизации? Это вопросы, скорее, риторические.

Эксперты напоминают: подкуп — это тоже политтехнология, и в Кыргызстане она получила широкое распространение. Почему? Избиратель утратил доверие к институту выборов как к таковому, а к походу на участок он относится не как к обязанности или праву, а как к возможности заработать лишние 2 тысячи сомов. «Пока есть спрос, то будет и предложение» — таков жесткий закон рынка.

Многие политики, участвующие в апрельской кампании, рассказывали, что на встречах с электоратом, будь то в Бишкеке, Оше, Токмаке или Базар-Коргоне, избиратели чуть ли не вымогали деньги. Санкция в 3 тысячи сомов не пугает никого, да и доказать факт подкупа, если все участники этой схемы не пойманы с поличным, практически невозможно. Отстранить кандидата, снять партию — действенные меры, но, чтобы не допускать в дальнейшем до выборах, необходим вердикт суда, что тот или иной претендент на мандат играл нечестно. Пока политики за подкуп не получат реальные сроки, а граждане, торгующие голосами, — серьезные штрафы, этот грязный метод останется востребованным.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196763/
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